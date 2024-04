Inter a caminho do título

A Udinese inaugurou o marcador à beira do intervalo, aos 40 minutos, pelo médio sérvio Lazar Samardzic, com um remate à entrada da área, que seria desviado ao tabelar num jogador, enganando o guarda-redes nigeriano Maduka Okoye, mas a equipa de Simone Inzaghi, não obstante o avanço de 14 pontos que leva sobre o AC Milan, não facilitou e virou o resultado na segunda parte, com golos do médio turco Hakan Çalhanoglu, aos 55 minutos, de penálti, e de Davide Frattesi, aos 90+5.



Em 31 jogos, o Inter somou um registo impressionante de 26 vitórias, quatro empates e uma derrota apenas, cabendo a proeza ao Sassuolo, o qual, em 27 de setembro de 2023, há mais de seis meses, foi a San Siro vencer os ‘nerazzurri’ por 2-1, em jogo da sexta jornada.



Se conquistar o título, será o 20.º no historial do Inter, que assim deixará para trás o rival AC Milan, com o qual partilhava 19 troféus, isolando-se no segundo lugar no ranking, que é liderado a larga distância pela Juventus, que soma 36.