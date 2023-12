Inter aumenta vantagem

Depois do 1-1 da ‘vecchia signora’ em Génova, os milaneses reforçaram o seu comando com um triunfo incontestado, com tentos de Lautaro Martínez, aos 40, e Marcus Thuram, aos 66, que deixam o Inter com 41 pontos, mais quatro do que a Juventus, com 37, e mais nove do que o eterno rival, o AC Milan, com 32.



Foi aos 40 minutos que um mau atraso do lateral esquerdo montenegrino Adam Marusic foi intersetado pelo argentino Lautaro Martínez, que fintou o guarda-redes e, quase sem ângulo, atirou com o pé esquerdo, picando a bola sobre o defesa que tentava o carrinho.



O conjunto ‘laziale’ voltou a entrar melhor no segundo tempo, contrariando a sua modesta posição na classificação – agora é 11.º, com 21 pontos -, contudo o líder voltaria a marcar, aos 66, em disparo do francês Marcus Thuram, após assistência de Nicolo Barella.



Horas antes, a Roma de José Mourinho não passou em Bolonha, que foi muito consistente no êxito por 2-0, que lhe permite manter o quarto lugar, com direito à Liga dos Campeões, enquanto os romanos caíram para sétimos, podendo ser ultrapassados ainda pela Atalanta.



Nikola Moro, com um forte remate, aos 37, e Rasmus Kristensen, com autogolo, aos 48, sentenciaram o resultado ante a equipa de Rui Patrício e Renato Sanches, que entrou aos 46 e jogou somente 19 minutos.



Com um golo aos 78 minutos, num remate indefensável no centro da área, Lucas Beltrán garantiu o feliz triunfo da Fiorentina por 1-0 sobre o Verona, penúltimo, que foi a equipa mais ofensiva e ao terceiro minuto desperdiçou um penálti, pelo bósnio Milan Duric.



Sem vencer há quatro jogos, a Udinese parecia mudar a sua sina quando liderava, em casa, por 2-0 sobre o Sassuolo, porém Martín Payero foi expulso, aos 59 minutos, e os forasteiros igualaram com dois penáltis de Domenico Berardi, já depois de terem atirado duas bolas aos ferros.



A Udinese é 17.ª, com 13 pontos, apenas um acima da ‘linha de água’. Já o Sassuolo está um pouco mais confortável, sendo 15.º com 16.



O AC Milan reforçou o terceiro lugar, aproximando-se da Juventus, após claro triunfo por 3-0 sobre o Monza, com tentos do neerlandês Tijjani Reijnders, aos três minutos, do jovem sérvio Jan-Carlo Simic, aos 41, assistido por Rafael Leão, titular após falhar quatro desafios, por lesão, e pelo suíço Noah Okafor, aos 73.



O AC Milan está a cinco pontos da Juventus, e o Monza, que teve no ‘onze’ oficial os lusos Pedro Pereira e Dani Mota, é 10.º, com 21.