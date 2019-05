Inter cede terceiro empate consecutivo e pode ver `champions` perigar

Lusa Comentários 04 Mai, 2019, 22:01 | Futebol Internacional

Com João Mário e Cedric Soares no banco, os ‘nerazzurri’ não conseguiram ultrapassar a Udinese, depois de dois resultados 1-1, ambos em casa, com Roma e Juventus.



O Inter mantém o terceiro lugar, somando 63 pontos, mais quatro do que a Atalanta, ainda em posição de ‘champions’, e que no domingo visita a Lazio, e cinco do que a Roma, que joga em casa do Génova.



A Udinese, que festejou o ponto, está cinco pontos acima da linha de despromoção, sendo que o Empoli, que ainda se pode salvar, tem um jogo em atraso: Chievo e Frosinone já desceram.



A Juventus de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, que na sexta-feira empatou 1-1 em casa com o Torino, já se sagrou campeã, pela oitava vez consecutiva, somando 89 pontos, mais 19 do que o Nápoles, que no domingo recebe o Cagliari.



O lanterna-vermelha Chievo perdeu em casa 4-0 com o SPAL, 10.º com 42 pontos.