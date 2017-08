Inter confirma reforço João Cancelo

RTP 22 Ago, 2017, 16:29 / atualizado em 22 Ago, 2017, 16:57 | Futebol Internacional

Rumo a Itália, o defesa direito português vai jogar no Inter Milão, por empréstimo, até ao final da época. O clube italiano deu a conhecer esta terça-feira a contratação de João Cancelo, para alinhar na equipa de João Mário, ex-Sporting.





O Inter Milão formalizou a chegada do internacional português até 30 de junho de 2018, num acordo em que os italianos terão opção de compra.



"João Cancelo é o novo jogador do Inter. O português chega ao clube 'nerazzuri' numa base temporária, com opção, até 30 de junho de 2018", refere o Inter Milão na sua página oficial.

A ida de Cancelo para o Inter acontece um dia depois de uma troca em sentido contrário, com a equipa de Milão a emprestar o médio francês Geoffrey Kondogbia, igualmente até junho de 2018 e com opção de compra para os espanhóis.