Inter consolida liderança com triunfo no fim, Roma, de Paulo Fonseca, derrotada

No Estádio Olímpico de Turim, o argentino Lautaro Martinez resolveu o jogo a favor dos milaneses aos 85 minutos, numa partida que apenas teve golos no segundo tempo.



O belga Romelu Lukaku (62 minutos) abriu o ativo, na cobrança de um penálti, mas o paraguaio Antonio Sanabria (70) viria a restabelecer a igualdade e a dar esperança aos locais, que acabaram por manter o antepenúltimo e 18.º lugar da tabela, com 20 pontos, a dois do Cagliari (com mais um jogo), a primeira equipa acima da ‘linha de água’.



A equipa treinada por Antonio Conte segue imparável na liderança da Serie A, com oito triunfos consecutivos, somando 65 pontos, contra os 56 do rival e segundo colocado AC Milan, e 52 da campeã Juventus, terceira posicionada, que ainda hoje defrontam Nápoles e Cagliari, respetivamente.



O treinador português Paulo Fonseca poderia ter colocado a Roma (quinta colocada, com 50 pontos) em lugares de ‘Champions’, mas a visita ao campo do ‘aflito’ Parma, que teve Bruno Alves entre os suplentes, terminou em derrota, depois de começar a perder, logo aos nove minutos, face a um golo de Valentin Mihaila, uma vantagem dilatada e selada, de penálti, por Hernâni (55).



Os ‘giallorossi’, que até vinham de três triunfos consecutivos para todas as competições, permitiram ao Parma o regresso aos triunfos na competição 18 jogos depois. A última vitória tinha acontecido em 30 de novembro do ano passado, em Génova (2-1).



Contudo, o resultado não retira o clube ‘giallo blu’ do perigoso 19.º posto (19 pontos).



A viver uma série de resultados menos bons continua a Sampdoria, depois de sair sem pontos de Bolonha (3-1), num encontro em que o internacional português Adrien Silva não saiu do banco de suplentes do emblema de Génova.



Apesar de não vencer há cinco partidas, a ‘Samp’ segue na 11.ª posição, com 32 pontos, apenas mais um do que 12.º colocado Bolonha.