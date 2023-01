Inter de Milão bate rival AC Milan e conquista a sétima Supertaça de Itália

Na Arábia Saudita, os 'neroazzurri' marcaram cedo, logo aos 10 minutos, pelo lateral esquerdo Federico Di Marco, e cedo se viram a vencer por 2-0, desde o minuto 21, quando o ponta de lança bósnio Edin Dzeko marcou novo golo.



Os campeões de Itália demoraram a digerir o 'soco no estômago', com a agravante de Rafael Leão ter estado pouco eficaz, em especial em dois lances na área do Inter antes do intervalo, nos quais o avançado português podia ter feito golo, mas rematou por cima da barra.



Na segunda parte, o Inter não só soube geriu a vantagem de dois golos, como ainda aplicou o 'xeque-mate' no rival aos 77 minutos, através de um golo do argentino Lautaro Martinez, a concluir um lance de contra-ataque.



O Inter de Milão conquistou a sétima Supertaça de Itália, igualando o AC Milan, também com sete, mas a equipa com mais troféus arrebatados é a Juventus, com nove, enquanto a Lazio soma cinco, seguido da Roma e do Nápoles, ambos com dois.