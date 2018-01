Inter de Milão busca novos talentos com aplicação de Luís Figo

Lusa 11 Jan, 2018, 18:21 | Futebol Internacional

A aplicação, que tem o nome de 'Dream Football', é de descarga gratuita e permitirá aos jovens jogadores e pais gravar as suas jogadas, colocando o vídeo numa qualquer plataforma digital, para mostrar as qualidades de jogo, e melhores jogadas de cada talento.



Com esta nova ferramenta digital, não será preciso recorrer a olheiros por todo o mundo, tornando esta aplicação possível, no formato digital, que qualquer um exponha as suas qualidades em toda a parte.



A seleção destes cinco novos talentos, que decorrerá entre janeiro e fevereiro, permite que em março, os jogadores escolhidos possam fazer um 'teste' nos 'nerazzurri'.



Esta seleção dos novos talentos está de acordo com as regras da FIFA, pelo que serão elegidos dois jogadores, entre os 6 e 12 anos, da região da Lombardia (norte de Itália), dois de qualquer outra região transalpina, e um de 16 europeu ou outro de qualquer lugar do globo, com mais de 18.