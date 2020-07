Inter de Milão falha aproximação à Juventus

Foi necessária uma grande penalidade convertida por Lukaku, aos 88 minutos, para que nem tudo fosse prejuízo para os pupilos de Antonio Conte.A quatro jornadas do final, cada vez se desenha mais o nono título consecutivo para a Juventus.Na luta pelo quinto lugar, o Nápoles esteve bem ao bater no último minuto a Udinese, por 2-1.A vantagem ainda pende para a Roma, mas com dois pontos de avanço sobre Nápoles e AC Milan e quatro rondas por disputar não se pode dar por tranquila, no que se refere à entrada direta nos grupos da Liga Europa.O Nápoles, vencedor da Taça, já está na Liga Europa, mas o AC Milan está claramente mais forte nesta fase da competição.Em vésperas de defrontar o FC Barcelona para a Liga dos Campeões, o Nápoles desinveste na frente interna e quase que somou terceiro empate consecutivo, não fosse o golo de Politano, já nos descontos.

No fundo da tabela, o Brecia ganhou por 2-1 à Spal, o que condena a formação de Ferrara à descida de divisão, após três épocas entre a elite.