Inter de Milão regressa aos triunfos

Eder deu vantagem aos milaneses, aos dois minutos, o argentino Rodrigo Palacio, que alinhou nas últimas cinco temporadas nos 'nerazzurri', empatou, aos 25, e o francês Yann Karamoh selou, aos 63, o triunfo para os anfitriões, que alinharam com João Cancelo a tempo inteiro e jogaram os últimos minutos em superioridade numérica, devido à expulsão de Masina, aos 90+5.



O Inter Milão, que tinha empatado os últimos cinco encontros, subiu ao terceiro lugar no campeonato, com 48 pontos, menos 15 do que o Nápoles e menos 14 do que a hexacampeã Juventus, segunda classificada, beneficiando da derrota da Lazio no terreno do líder, por 4-1, no sábado.



Em Génova, a Sampdoria venceu o Verona, por 2-0, com tentos do paraguaio Barreto e de Quagliarela, na conversão de uma grande penalidade, e segurou o sexto lugar, com 41 pontos, menos três do que a Roma, que hoje recebe o lanterna-vermelha Benevento.



Noutro duelo entre clubes de Génova e Verona, a formação genovesa, com Paulo Pereira de início, foi vencer o Chievo, por 1-0, graças a um tento do uruguaio Laxalt, enquanto o Torino venceu a Udinese, por 2-0, com golos do camaronês N'Koulou e de Belotti.



No outro jogo hoje disputado, Sassulo e Cagliari não foram além de um empate sem golos.