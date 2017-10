Inter de Milão sobe ao segundo lugar em Itália, Nani estreia-se na Lazio

Lusa 01 Out, 2017, 18:36 | Futebol Internacional

Com João Mário como suplente utilizado (entrou em campo aos 51 minutos), o Inter de Milão chegou ao triunfo no terreno do último classificado da Serie A com um 'bis' do croata Brozovic, aos 19 e 22 minutos.



O Benevento, que soma apenas derrotas na prova, ainda reduziu por Marco D'Alessandro, aos 42 minutos, mas não conseguiu fugir a novo desaire.



Com este triunfo, o Inter passou a ser segundo, com 19 pontos, mais um do que a Juventus, que ainda hoje visita a Atalanta, e menos dois que o Nápoles, que recebeu e bateu o Cagliari, por 3-0, somando o sétimo triunfo em sete jogos.



Na quarta posição, com 12 pontos, segue a Lazio, que 'esmagou' o Sassuolo, com o espanhol Luís Alberto e Marco Parolo a marcaram, ambos, dois golos, no primeiro jogo de Nani com a camisola da formação romana. O internacional luso foi lançado aos 72 minutos.



O Sassuolo até esteve a vencer, com uma grande penalidade convertida por Berardi, aos 27 minutos, mas a Lazio partiu para a goleada com Luís Alberto a marcar aos 45+1 minutos e a repetir o gesto aos 57. Parolo 'imitou' o espanhol, aos 64 e 69, enquanto de Vrij, aos 56, e Immobile, aos 81, também inscreveram o nome na lista dos marcadores.



Com Bruno Gaspar a titular e Gil Dias a ser lançado na segunda parte, a Fiorentina foi derrotado no campo do Chievo Verona por 2-1, enquanto o Torino falhou a subida ao quinto lugar com um empate caseiro (2-2) com o Verona.



No primeiro jogo do dia, o Nápoles, com Mário Rui nos instantes finais, manteve o registo perfeito, com o eslovaco Marek Hamsik, aos quatro minutos, o belga Dries Mertens, aos 40, na marcação de uma grande penalidade, e o senegalês Kalidou Koulibaly, aos 47, a marcarem frente ao Cagliari.