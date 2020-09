Inter de Milão "vira" resultado duas vezes e bate Fiorentina na liga italiana

Depois de ver adiada a partida da primeira jornada, com o Benevento, agora marcada para quinta-feira, os 'nerazurri' abriram o campeonato com uma vitória sofrida, depois de o costa-marfinense Kouamé ter inaugurado o marcador para os visitantes logo aos três minutos.



O argentino Lautaro Martínez, com um remate colocado, aos 45+2, igualou em cima do intervalo, com o avançado a estar em destaque logo ao sétimo minuto da segunda parte, ao fazer um remate que desviou em Ceccherini, num autogolo que consumou a primeira reviravolta.



Essa liderança não durou, uma vez que os 'viola' voltaram a empatar a contenda aos 57, após um bom trabalho individual do francês Ribery, a assistir Castrovilli, com o antigo extremo do Bayern de Munique a fazer nova assistência, desta vez para Chiesa, aos 63.



Já com 'reforços' como o chileno Arturo Vidal, o marroquino Hakimi e o belga Nainggolan em campo, a equipa de Antonio Conte não baixou os braços e teve a recompensa em cima do final do encontro, com o belga Lukaku a empatar, aos 87, e D'Ambrosio a 'virar' pela segunda vez o resultado, aos 89, desta vez de forma definitiva.



O Inter somou os primeiros três pontos na campanha, igualando a Fiorentina, que tem agora uma vitória e uma derrota.



Dos quatro jogos de hoje na 'Série A', apenas o Inter conseguiu vencer em casa, tendo registado triunfos forasteiros nos outros jogos, desde logo da Atalanta, no reduto do Torino (4-2).



Lazzari, aos quatro minutos, e Immobile, aos 74, fizeram os golos da vitória da Lazio no campo do Cagliari, tendo a equipa 'laziale' feito o primeiro jogo da época, à mesma hora em que o Benevento começou por perder por 2-0 em casa da Sampdoria, com tentos de Quagliarella (08) e do gabonês Colley (18).



Ainda no primeiro tempo, a equipa treinada por Filippo Inzaghi reagiu com um remate certeiro de Caldirola, aos 33 minutos, com o defesa central a 'bisar' no segundo tempo, aos 72, antes de Letizia consumar a reviravolta, a dois minutos dos 90.



No domingo, a campeã Juventus visita a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, pelas 19:45, já depois de o AC Milan, adversário do Rio Ave no 'play-off' da Liga Europa, visitar o Crotone e o Nápoles receber o Génova.