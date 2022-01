Inter defende liderança da "Serie A" com vitória frente à Lazio

Alessandro Bastoni foi o homem do jogo, neste encontro da 21.ª jornada da "Serie A", inaugurando o marcador aos 30, e assistindo o eslovaco Milan Skriniar aos 67, enquanto Ciro Immobile fez o único golo da turma romana aos 35.



Com os três pontos, o Inter Milão soma 49 pontos em 20 jogos, liderando o campeonato, mais um do que o rival AC Milan, que tem 48 pontos após a vitória sobre o Veneza (3-0), sendo que os "rossoneri" já disputaram mais uma partida do que a formação treinada por Simone Inzaghi.



Por seu turno, a Lazio, adversária do FC Porto na Liga Europa, vai em oitavo com 32 pontos, os mesmos que Roma e Fiorentina, tendo falhado o assalto aos lugares europeus.



Já a Salernitana, lanterna-vermelha da liga transalpina, ganhou em casa do Verona, que contou com o internacional português Miguel Veloso no onze titular, e a capitão, por 2-1.



O último classificado da Seria A, que não vencia há oito jogos, tem 11 pontos (20.º lugar), ao passo que o adversário neste jogo tem 12 e é décimo segundo.