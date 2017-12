Inter e Juventus anulam-se e deixam liderança da liga italiana ao alcance do Nápoles

Lusa 09 Dez, 2017, 21:57 | Futebol Internacional

A jogar em casa, no estádio Allianz de Turim, a Juventus tinha uma oportunidade única para 'roubar' o primeiro lugar do campeonato aos milaneses, mas não conseguiu concretizar as ocasiões que teve, mantendo-se na terceira posição.



As expectativas eram elevadas, no entanto o desfecho do jogo grande da jornada deixou todos, sobretudo os adeptos, frustrados. Nos primeiros minutos, Mario Mandzukic esteve endiabrado, obrigando Samir Handanovic a uma boa defesa.



O croata esteve novamente perto do golo, nos derradeiros momentos da primeira parte, mas o seu cabeceamento embateu na barra. Seria essa a melhor ocasião do jogo, que esmoreceu na segunda metade e que só por uma vez, quando Juan Cuadrado cabeceou para uma defesa fácil de Handanovic (60), voltou a 'aquecer'.



O empate castiga mais a Juventus, terceira com 38 pontos, mas não deixa imune o Inter, que pode ceder a liderança já no domingo.



Os milaneses têm 40 pontos, mais dois do que o Nápoles, que recebe a Fiorentina, atual sétima classificada, diante da Sampdoria, que continua em quebra na liga italiana, tendo hoje empatado 2-2 com o 13.º classificado do 'calcio', após estar a vencer por 2-0.



Uma semana depois de perder pela primeira vez em casa (1-2, com a Lazio), a equipa genovesa voltou a escorregar, mantendo-se ainda assim segura na sexta posição da tabela, no último lugar europeu.



O 'bis' de Fabio Quagliarella, que marcou aos 12 e 19 minutos, parecia suficiente para garantir o triunfo à Sampdoria, mas cinco minutos frenéticos da formação da casa mudaram o decurso do encontro da 16.ª jornada.



Diego Farias fez o primeiro golo do Cagliari, aos 56, e Leonardo Pavoletti nivelou o resultado, aos 60, já depois de ver um golo anulado, um minuto antes.



O empate deixa a Sampdoria com 27 pontos, e o conjunto da Sardenha com 17.