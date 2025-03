Inter e Nápoles empatam e tudo fica igual no topo da Serie A

Com os dois primeiros classificados em duelo, a Atalanta, terceira, poderia ser uma das equipas beneficiadas na ronda, mas acabou por também empatar, neste caso a zero, na receção ao Veneza, penúltimo classificado.



Isto significa que o Inter, à procura do bicampeonato, continua a liderar a Serie A, agora com 58 pontos, contra os 57 do Nápoles, segundo, e os 55 da Atalanta.



Na segunda-feira, no fecho da ronda, a Juventus, quarta posicionada, recebe o Verona e, em caso de vitória, reduz a diferença para o Inter para seis pontos e reentra na luta pelo ‘scudetto’.



No Estádio Diego Armando Maradona, no sul de Itália, Dimarco deu vantagem ao campeão, aos 22 minutos, na transformação perfeita de um livre direto.



Mas, aos 87 minutos o suplente Billing, refez a igualdade. Foi o primeiro golo do médio dinamarquês pelos napolitanos, depois de ter chegado ao clube em janeiro por empréstimo dos ingleses do Bournemouth.



Em Bérgamo, o guarda-redes Rui Patrício assistiu do banco de suplentes da Atalanta a um festival de oportunidades de golo desperdiçadas pelas equipa da casa, com o Veneza a somar um ponto importante na luta pela fuga à Serie B. Os forasteiros ficaram provisoriamente a cinco da manutenção.