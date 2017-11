Inter empata com Torino e dá passagem ao Nápoles

Lusa 05 Nov, 2017, 14:40 | Futebol Internacional

Invicto na 'Serie A', o Inter encaixou o seu terceiro empate, que se começou a desenhar aos 59 minutos, com o golo de Iago Falque para o Torino, num lance individual, e que se confirmou aos 79, com o tento do suplente Éder, a empurrar uma bola servida pelo capitão Icardi.



Aos 89 minutos, a equipa de Luciano Spallettti - que hoje deixou os portugueses João Cancelo e João Mário no banco - ficou a poucos centímetros vitória, quando o remate de Vecino foi devolvido pela barra.



O Inter, segundo classificado, passou a somar 30 pontos, menos um do que o Nápoles, líder do campeonato, que visita hoje o Chievo, e mais um do que Lazio e Juventus, que jogam com a Udinese e o Benevento, respetivamente. O Torino é, para já, sétimo classificado, com 17 pontos.