Inter empata e fica perto do título de campeão

O líder da Série A esteve por duas vezes em vantagem, com golos marcados pelo francês Marcus Thuram, aos 12 minutos, e pelo turco Hakan Çalhanoglu, aos 74, de grande penalidade, mas permitiu a igualdade aos visitantes, obtida através do uzbeque Eldor Shomurodov, aos 65, e de Nicolas Viola, aos 83.



Privado do avançado argentino Lautaro Martinez, melhor marcador do campeonato, com 23 golos, devido a suspensão, o Inter Milão já não conseguiu voltar a reagir, mas manteve-se com 14 pontos de vantagem sobre o AC Milan e poderá conquistar o título da forma mais saborosa, se ganhar o dérbi milanês.



O rival de Milão, segundo classificado, empatou 3-3 no estádio do aflito Sassuolo, com o português Rafael Leão a marcar o primeiro golo dos visitantes, e manteve seis pontos de vantagem sobre a Juventus, terceira posicionada, que no sábado empatou 0-0 no estádio do Torino.