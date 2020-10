Inter evita derrota ao empatar com Parma no tempo de compensação

A formação orientada por Antonio Conte continua sem se 'encontrar' esta temporada, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos. Na série A, ocupa provisoriamente o quinto lugar, com 11 pontos, a dois do líder AC Milan, que tem um jogo a menos do que os rivais.



Sem Lukaku e Sanchez e com Lautaro Martínez em fraca forma, o ataque 'interista' preocupa os adeptos, a poucos dias de um jogo essencial contra o Real Madrid, para a Liga dos Campeões.



Após uma primeira parte sem golos, o costa-marfinense Gervinho 'gelou' San Siro com dois golos, aos 46 e 62 minutos, deixando no ar o 'fantasma' da derrota dos milaneses.



O croata Marcelo Brozovic, aos 64, reduziu e relançou o jogo, mas o empate só chegou aos 90+2, com um cabeceamento de outro croata, Ivan Perisic.



O Inter ainda acreditou, deu tudo por tudo e até falhou a vitória por muito pouco, através de um remate de Arturo Vidal, que falhou o alvo por poucos centímetros.



Na 'champions', o Inter vai a Madrid, após empates com Borussia Moenchengladbach e Shakhtar Donetsk.



Também hoje, o Atalanta venceu por 2-1 o Crotone, clube em que milita o português Pedro Pereira. O colombiano Muriel bisou nesta partida, que deixa provisoriamente a formação de Bergamo no segundo lugar da tabela, a um ponto do líder AC Milan.



Mais tarde, jogam Bolonha e Cagliari, duas equipas da segunda metade da tabela.