Inter goleia Bolonha e já é quarto na Serie A

A equipa milanesa até esteve a perder, devido a um golo do lateral esquerdo grego Charalampos Lykogiannis, aos 22 minutos, mas o Inter empatou quatro minutos depois, pelo ponta de lança bósnio Edin Dzeko, e a partir daí foi um festival de golos.Federico Di Marco pôs o Inter na frente do marcador, aos 36 minutos, e o avançado argentino Lautaro Martinez fechou a contagem em 3-1, antes do intervalo, aos 42.Na segunda parte, o Bolonha sofreu mais três golos, aos 48, 59 e 76 minutos, de novo por Di Marco, que "bisou", do médio turco Hakan Çalhanoglou, e do médio ala alemão Robin Gosens, respetivamente.O FC Porto enfrenta os italianos do Inter Milão nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em fevereiro e março.





Fiorentina à atenção do Braga



A Fiorentina, adversário do Sporting de Braga na Liga Conferência Europa, venceu na receção ao Salernitana, por 2-1, enquanto o Torino recebeu e venceu a Sampdoria, por 2-0.



A equipa de Florença vai defrontar o Sporting de Braga no "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa, jogando a formação minhota a primeira mão em casa, no Estádio Municipal de Braga, em 16 de fevereiro de 2023, e a segunda em Itália, em 23.



Horas antes, a Roma, treinada pelo português José Mourinho e com Rui Patrício a titular, empatou a um golo em Sassuolo, enquanto o Lecce causou surpresa, ao vencer na receção à Atalanta, quarta classificada.

O Nápoles lidera a Serie A com 38 pontos (14 jogos), seguido do AC Milan, com 30 (14), da Lazio, com 27 (13), do Inter, com 27 (14), da Atalanta, com 27 (14), e da Roma, com 26 (14).