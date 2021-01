Inter Milão bate Fiorentina e está nos quartos da Taça de Itália

O Inter Milão venceu esta tarde fora a Fiorentina por 2-1, nos oitavos de final da Taça de Itália de futebol, com um golo do belga Romelu Lukaku quase no final do prolongamento a colocar os milaneses na próxima ronda.