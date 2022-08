Inter Milão e AC Milan vencem na ronda inaugural da `Serie A` de futebol

Os ‘nerazzurri’ somente no último de cinco minutos de descontos da segunda parte conseguiram o triunfo, através do neerlandês Dumfries.



O belga Lukaku, logo ao segundo minuto, tinha dado vantagem aos visitantes, mas o Inter permitiu o empate, no início do segundo tempo, por intermédio do gambiano Ceesay.



O AC Milan, com Rafael Leão, estreara-se antes a ganhar, batendo em casa a Udinese, por 4-2, com um ‘bis’ do avançado croata Rebic, enquanto o Torino venceu por 2-1 a visita ao Monza, que contou nos últimos momentos com o português Dany Mota em campo.



A Atalanta visitou e venceu a Sampdoria, por 2-0, seguindo a par de AC Milan, Inter e Torino no topo da classificação, todos com três pontos, sendo que esta primeira ronda se estende até segunda-feira.