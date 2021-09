Inter Milão `esmaga` Bolonha e é líder provisório em Itália

No Estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, a equipa treinada por Simone Inzaghi resolveu o jogo, praticamente, ainda nos primeiros 45 minutos, face aos remates certeiros do avançado Lautaro Martinez, logo aos seis, do central Milan Skriniar, aos 30, e do médio Nicolo Barella, aos 34.



Após o descanso, Matias Vecino apontou o quarto (54 minutos) e o reforço Edin Dzeko, que saltou do banco de suplentes ainda na primeira parte, ‘bisou’ (63 e 68), antes de Arthur Theate apontar o tento de honra dos visitantes (86).



Com esta vitória, os ‘nerazzurri’ ascendem ao topo da classificação, com 10 pontos, e ficam à espera do desfecho dos encontros da Roma, treinada pelo português José Mourinho, AC Milan e Nápoles, todos com menos um ponto, na segunda posição.



No reduto do recém-promovido e lanterna-vermelha Salernitana, ainda sem pontos, um tento solitário do colombiano Duvan Zapata, anotado aos 75 minutos, garantiu a vitória suada para o conjunto de Bérgamo, sétimo, com sete, os mesmos do Bolonha.



Antes, no primeiro desafio do dia, a Fiorentina foi a Génova vencer por 2-1 e somar a terceira vitória consecutiva na prova, com golos de Ricardo Saponara (60) e Giancomo Bonaventura (89).



Depois do arranque em falso, na primeira ronda, o emblema de Florença ocupa o quinto posto, com nove pontos, e os anfitriões, que hoje reduziram nos descontos por Domenico Criscito (90+5), seguem em 14.º, com três.