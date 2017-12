Inter Milão goleia e passa a liderar com a Série A

Lusa 03 Dez, 2017, 17:06 | Futebol Internacional

A equipa de Milão aproveitou da melhor forma o desaire caseiro do Nápoles com a Juventus (1-0) e passou a comandar a Série A, competição que venceu pela última vez em 2009/10, com o português José Mourinho.



João Mário entrou de início no Inter Milão, algo que já não sucedia desde a quinta ronda, mas a figura da partida foi Perisic, que marcou três golos, aos 23, 57 e 90+2 minutos.



Com João Cancelo a assistir ao encontro no banco de suplentes, o argentino Icardi, aos 38 minutos, e o eslovaco Skriniar, aos 60, fizeram os restantes tentos da equipa da casa.



O Inter subiu ao primeiro lugar e passou a ter um ponto de vantagem sobre o Nápoles, agora segundo posicionado, e dois sobre a Juventus, terceira. O Chievo segue a meio da tabela, no 12.º lugar.



Com Gil Dias e Bruno Gaspar como suplentes não utilizados, a Fiorentina recebeu e bateu o Sassuolo, por 3-0, com golos do argentino Simeone (32 minutos), do francês Veretout (42) e Chiesa (71), e subiu ao sétimo lugar.



No primeiro jogo do dia, o Benevento, a equipa com pior estreia nas principais ligas europeias, conseguiu o primeiro ponto na competição ao empatar em casa com o AC Milan (2-2), com um golo do guarda-redes Brignoli, no último lance da partida, aos 90+5 minutos.



A equipa, que somava 14 derrotas consecutivas no campeonato, estragou a estreia de Gennaro Gattuso no AC Milan, que atuou com menos uma unidade a partir dos 75 minutos, por expulsão de Romagnoli.



Com André Silva sem sair do banco, os forasteiros chegaram à vantagem aos 38 minutos, com um golo de Bonaventura, antes de Puscas empatar aos 50. Kalinic ainda deu nova vantagem ao AC Milan, aos 57, mas Brignoli impediu uma estreia vitoriosa de Gatusso.