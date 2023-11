Inter Milão regressa ao comando da Liga italiana de futebol

O Inter Milão derrotou em casa o Frosinone, por 2-0, e recuperou a liderança da Liga italiana de futebol, que tinha perdido condicionalmente no sábado para a Juventus.

Após 12 jornadas na Serie A, os primeiros 'cavam' bem o 'fosso' para os perseguidores: Inter tem 31 pontos, Juventus 29 e o já distante terceiro é o AC Milan, com 23.



Em San Siro, marcaram para os da casa DiMarco, aos 43 minutos, e o turco Hakan Çalhanoğlu, aos 48, de grande penalidade.



Na Liga dos Campeões, o Inter integra o Grupo D, o mesmo do Benfica, e já tem a qualificação para a fase seguinte virtualmente garantida. A formação de Milão jogará no Estádio da Luz em 29 de novembro.