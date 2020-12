Inter Milão vence Bolonha e pressiona líder AC Milão

O belga Romelu Lukaku, aos 16 minutos, e o marroquino Achrat Hakimi, aos 45 e 70, foram os marcadores dos golos do Inter. O Bolonha ainda amenizou a derrota com um golo de Emanuel Vignato (2-1), aos 67 minutos.



Com os três pontos conquistados no estádio Giuseppe Meazza, o Inter Milão recuperou a segunda posição da Liga, entregue, por momentos, à Juventus, após a vitória sobre o Torino (2-1).



A ‘vecchia signora’ sentiu dificuldades para vencer o Torino, que chegou à vantagem pelo camaronês Nicolas N’Koulou (0-1), aos nove minutos, na sequência de um canto cobrado pelo argentino Ansaldi, que contou ainda com um desvio do francês Meité.



Mais perigosa nos minutos finais da primeira parte, em que se sucederam as investidas à baliza do Torino, a Juventus viu um golo anulado ao colombiano Juan Cuadrado pelo recurso ao videoárbitro, por interferência de Leonardo Bonucci.



A toada ofensiva da ‘vecchia signora’ manteve-se no início da segunda parte, mas o golo do empate só acabou por surgir pelo norte-americano Weston McKennie (1-1), aos 77 minutos, depois de ter entrado aos 70 por troca com o francês Adrien Rabiot, na sequência de um canto curto.



Com o encontro a caminhar para o seu termo, e já depois de Cristiano Ronaldo ter criado uma jogada perigosa que o argentino Paulo Dybala não aproveitou, aos 88 minutos, a Juventus chega à vitória com um golo de Leonardo Bonucci (2-1), aos 89.



Antes do início do encontro, ao português Cristiano Ronaldo, considerado o melhor jogador do mês de novembro da Liga italiana, foi homenageado pelo presidente da Juventus, Andrea Agnelli, pelos 750 golos alcançados na carreira.



A Juventus segue provisoriamente na terceira posição, com 20 pontos, a três do líder AC Milan e a um do Inter Milão, segundo classificado, enquanto o Torino continua na zona de despromoção, no 18.º posto, com seis.



A Lazio venceu por 2-1 em casa do Spezia, com golos de Ciro Immobile, aos 15 minutos, e do sérvio Sergej Milinkvic-Savic, aos 33. O francês Mbala N’Zola reduziu para o Spezia aos 64 minutos.



A Lazio ascendeu provisoriamente ao sétimo lugar, com 17 pontos, mas mais um jogo que os perseguidores diretos, Verona e Atalanta, oitavo e nono, respetivamente, enquanto o Spezia manteve o 15.º posto, com 10 pontos.