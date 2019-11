Inter protagoniza reviravolta e lidera provisoriamente a Serie A

Com Miguel Veloso ausente, devido a lesão, o Verona, nono classificado da Serie A, chegou ao intervalo em vantagem, com um golo de Verre, de grande penalidade, aos 19 minutos, mas a equipa da casa protagonizou a reviravolta na segunda parte.



O uruguaio Vencino, aos 65 minutos, refez a igualdade e, aos 83, Barella consumou a 'cambalhota' no marcador, que deixa o Inter isolado na frente da Serie A.



O emblema de Milão passou a somar 31 pontos, mais dois do que a Juventus, e fica a 'torcer' pelo vizinho e eterno rival AC Milan, que visita no domingo o emblema de Turim, naquele que pode ser o jogo 1000 da carreira de Cristiano Ronaldo.



No primeiro jogo do dia, o Torino distanciou-se dos lugares de descida, ao vencer por 4-1 no terreno do Brescia, que continua no penúltimo lugar e pode mesmo terminar a ronda como o novo lanterna-vermelha da competição.



Ainda hoje, o Nápoles, a atravessar uma fase bem conturbada, com conflitos entre direção, jogadores e adeptos, recebe o Génova.