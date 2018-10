Inter vence 2-1 em casa do SPAL e continua terceiro em Itália

Lusa Comentários 07 Out, 2018, 22:16 | Futebol Internacional

Com João Mário no banco, o avançado argentino Mauro Icardi, aos 14 minutos, abriu as hostilidades, ao desviar um cruzamento de cabeça, com a bola a tocar ainda num defesa e a entrar.



Volvidos apenas quatro minutos, o SPAL poderia ter empatado, porém Antenucci, na conversão de um penálti, atirou ao lado.



O SPAL, que averbou a quarta derrota consecutiva, empatou aos 72, num desvio fácil de Paloschi, depois da bola ter sofrido uma primeira alteração de trajetória num defesa, beneficiando o avançado.



Aos 78, Mauro Icardi foi deixado sem marcação na área, aproveitando para rodopiar e rematar para fora do alcance do guarda-redes, recuperando a definitiva vantagem.



O Nápoles de Mário Rui (ausente por castigo) bateu em casa o Sassuolo por 2-0, segurando o segundo lugar, a seis pontos da Juventus de Cristiano Ronaldo, enquanto a Lazio de Bruno Jordão e Pedro Neto venceu a Fiorentona e continua quarta, com 15 pontos.



Com Bruno Alves a titular, o Parma impôs-se ao Génova de Pedro Pereira e Iuri Medeiros por 3-1: o resultado foi fixado ainda na primeira parte, com Luca Rigoni, Luca Siligardi e Fabio Ceravolo a marcarem para o Parma e o polaco Krzysztof Piatek a reduzir para o Génova.



O AC Milan também ganhou (3-1), no recinto do Chievo com um ´bis´ do argentino Gonzalo Higuain, enquanto a Sampdoria, foi ganhar ao terreno da Atalanta por 1-0, ocupando agora a quinta posição junto com a Roma.