Inter vence com reviravolta

No último jogo antes da inédita paragem na Serie A devido ao Mundial Qatar2022, o adversário do FC Porto nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões viu-se em desvantagem logo aos 25 minutos, quando Ademola Lookman converteu com sucesso uma grande penalidade, a ‘castigar’ uma falta de Stefan de Vrij, e somou o sétimo golo no campeonato.



Em Bérgamo, o 1-1 haveria de chegar ainda antes do intervalo, aos 36 minutos, com o inevitável Lautaro Martínez a assistir, com um subtil toque de cabeça, Edin Dzeko, que, entre dois adversários e na ‘cara’ do guarda-redes Juan Musso, não desperdiçou.



Seria precisamente o avançado bósnio a adiantar o Inter, aos 56 minutos, num golo que nasceu de uma assistência de Federico Dimarco, e que impulsionaria os milaneses para a vitória.



Em crescendo, os vice-campeões italianos criaram sucessivas ocasiões de perigo, chegando mesmo ao 3-1, graças a um autogolo de Palomino (61). Numa estreia agridoce nesta temporada da Serie A, o argentino haveria de ‘redimir-se’ pouco depois, relançando o encontro da 15.ª jornada com um golo aos 77 minutos.



A Atalanta aumentou a pressão e, nos últimos minutos, ‘sufocou’ os visitantes, que evitaram, não sem sustos, o empate, numa reta final do jogo muito nervosa.



O Inter Milão sobe ao quarto lugar da Serie A, somando os mesmos 30 pontos de Lazio e AC Milan, segundo e terceiro classificados no campeonato, que defrontam hoje, respetivamente, a Juventus – que é quinta, com 28 pontos, e ainda pode suplantar o Inter caso vença esta tarde - e a Fiorentina.



Já a Atalanta mantém-se no sexto posto, com 27 pontos, mas pode ser ultrapassada ainda hoje pela Roma de José Mourinho, que visita o Torino ao início da tarde. A Liga italiana é liderada pelo Nápoles, com 41 pontos.



Os ‘nerazzurri’ defrontam o FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, recebendo os ‘dragões’ em casa em 22 de fevereiro e visitando o Estádio do Dragão em 14 de março, na segunda mão.