Inter vence e persegue líder AC Milan

Aos 12 minutos, na sequência de um canto, o experiente avançado croata Ivan Perisic antecipou-se, de cabeça, inaugurando o marcador para os forasteiros, que ampliaram aos 39, na recarga do argentino Lautaro Martinez a um penálti no qual tinha acertado no poste e beneficiado ainda de um toque do guarda-redes na bola.



Na etapa complementar, aos 72, e depois de boa defesa de Andanovic a um livre direto, o argentino Ignacio Pussetto fez uma recarga bem-sucedida, devolvendo a incerteza ao marcador, que, no entanto, não se alteraria.



Depois do inesperado desaire a meio da semana, por 2-1, em casa do Bolonha, que lhe custou a perda da liderança do campeonato, o Inter manteve-se a dois pontos do AC Milan, que se 'salvou' aos 82 minutos, com um golo do português Rafael Leão, no tangencial triunfo por 1-0 sobre a Fiorentina.



O avançado luso intercetou uma má reposição de bola do guarda-redes, avançou para a área, tirou um adversário do caminho e atirou a contar, levando ao delírio os cerca de 75.000 adeptos que lotaram as bancadas de San Siro.



O AC Milan comanda com 77 pontos, contra os 75 do seu vizinho, sem margem para voltar a falhar.



Verona, Atalanta e Sassuolo são os rivais do AC Milan rumo ao seu 19.º título de campeão, que lhe foge desde 2011 e que lhe permitiria igualar o pecúlio do Inter, ambos ainda distantes da recordista Juventus, com 36.



Antes, a Juventus tinha praticamente garantido o quarto lugar e a presença na ‘Champions’ da próxima época, ao vencer por 2-1 o lanterna-vermelha Veneza, que averbou a nona derrota consecutiva.



A 'Juve' viu esse mesmo lugar confirmado horas depois, quando a Roma, de José Mourinho, não foi além de um 0-0 na receção ao Bolonha, ficando igualada com a Lazio, com 59 pontos, restando a ambas lutar pelo apuramento direto para a fase de grupos da Liga Europa.