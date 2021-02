Inter vence na receção à Lazio e desaloja AC Milan da liderança em Itália

A grande figura do jogo foi o internacional belga Romelu Lukaku, autor dos dois primeiros golos, aos 22, de penálti, e 45, e da assistência para o terceiro, de autoria do avançado argentino Lautaro Martinez, aos 64.



A Lazio ainda reentrou na discussão do resultado ao reduzir para 2-1, aos 61 minutos, pelo argentino Gonzalo Escalante, mas três minutos depois o golo de Lautaro Martinez deitou por terra as aspirações da equipa romana.



Com os dois golos marcados hoje, Lukaku ‘apanhou’ Cristiano Ronaldo (a Juventus perdeu em Nápoles, por 1-0, no sábado) no topo da classificação dos melhores marcadores, somando ambos 16 golos, à frente de Ciro Immobile (Lazio) e Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), ambos com 14.



O Inter aproveitou a derrota (2-0) do AC Milan em casa do Spezia, no sábado, para pular para a liderança da Serie A, com 50 pontos, mais um do que o rival da mesma cidade, e mais sete do que a Roma, que é terceira, com 43 pontos, seguida pela Juventus, com 42 (menos um jogo) e do Nápoles, com 40 (menos um jogo).



A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, impôs-se hoje por 3-0 na receção à Udinese e subiu ao terceiro lugar da liga italiana de futebol, a quatro dias de defrontar o Sporting de Braga, para a Liga Europa.



A equipa da capital italiana resolveu o jogo ainda durante a primeira parte, com dois golos marcados pelo francês Jordan Veretout, aos cinco e 25 minutos, o último de grande penalidade, fixando o resultado já em período de compensação, aos 90+3, pelo espanhol Pedro.



Depois da derrota por 2-0 sofrida na ronda anterior, na visita à Juventus, a Roma regressou aos triunfos na Série A e ultrapassou a ‘crónica’ campeã italiana na classificação.



A Roma joga na quinta-feira no estádio do Sporting de Braga, em encontro da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa (eliminatória em que o Benfica defronta o Arsenal), estando o segundo confronto, na capital italiana, agendado para 25 de fevereiro.



Noutros jogos de hoje da 22.ª jornada, a Atalanta foi ganhar a Cagliari por 1-0, graças a um golo do avançado colombiano Luís Muriel ao minuto 90, a Sampdoria recebeu e venceu a Fiorentina por 2-1, e, finalmente, o Sassuolo foi ao estádio do Crotone, ‘lanterna vermelha’ da Serie A, vencer por 2-1.