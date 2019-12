Inter vence Spal e ultrapassa Juventus na liderança da liga italiana

Os milaneses entraram em campo a saber que um triunfo lhes valeria a subida à liderança e ao intervalo já venciam por 2-0, graças a um 'bis' do argentino Lautaro Martínez (16 e 41 minutos).



O Spal, 19.º e penúltimo classificado, ainda reduziu, aos 50 minutos, por Mattia Valoti, mas não impediu a vitória do Inter de Milão, que subiu ao primeiro lugar, com 37 pontos, mais um do que a Juventus.



No primeiro jogo do dia, o português Cristiano Ronaldo voltou aos golos ao serviço da Juventus, mas não conseguiu impedir o empate caseiro frente ao Sassuolo (2-2).



Leonardo Bonucci colocou a equipa de Turim em vantagem, aos 20 minutos, mas Jeremie Boga (23) e Francesco Caputo (47) conseguiram a reviravolta para o Sassuolo.



Já depois de ter visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo, Ronaldo empatou a partida, aos 67 minutos, voltando aos golos pela Juventus, após quatro jogos em branco.



A Lazio segurou o terceiro lugar do campeonato, com um triunfo por 3-0 sobre a Udinese (15.º), com um 'bis' de Ciro Immobile, aos 09 e 36 minutos, o segundo de grande penalidade, com o espanhol Luis Alberto a fechar o resultado final aos 45+1, também de penálti.



Um golo do francês Theo Hernandez, aos 88 minutos, permitiu ao AC Milan vencer em casa do Parma, por 1-0, e regressar aos triunfos, após três jogos sem vencer.



O AC Milan, que teve Rafael Leão em campo a partir dos 64 minutos, subiu ao 11.º lugar, com 17 pontos, menos um do que o Parma (nono), que teve Bruno Alves a capitão.