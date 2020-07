Inter vence Torino e sobe ao segundo lugar da "Serie A"

No entanto, a equipa de Milão teve de dar a volta ao resultado, que ao intervalo registava uma vantagem do Torino graças ao golo do internacional italiano Andrea Belotti, aos 17 minutos.



Uma entrada forte na segunda parte valeu o empate a um golo aos 48 minutos, pelo veterano e internacional inglês Ashley Young, que duraria apenas três minutos, visto que outro veterano, o central uruguaio Diego Godín, consumou a reviravolta, com o seu primeiro golo pelos "nerazzurri".



Esta seria reforçada dez minutos depois, aos 61, pelo argentino Lautaro Martínez, que neste jogo rendeu o habitual titular, o avançado belga Romelu Lukaku, que se encontra lesionado.



Com estes três pontos, o Inter subiu ao segundo lugar, com 68 pontos, os mesmos da Lazio, que caiu para terceiro, e que vem de uma sequência de três derrotas consecutivas que a desviam da rota do título, a qual tem trilhado ao longo do campeonato.



A Juventus, que empatou a dois golos em Turim, nesta jornada, frente à Atalanta, com Cristiano Ronaldo a bisar na execução de dois penáltis que o colocam em segundo lugar na lista de melhores marcadores da Serie A com 28 golos, a um golo apenas de Ciro Immobile, da Lazio, lidera com 76 pontos a seis jornadas do fim.



A "Juve" tem mais oito pontos do que o Inter e a Lazio, e mais nove do que a equipa de Bérgamo, com 67.