Interclube, de Ivo Campos, vence e junta-se ao Petro na liderança do `Girabola`

Das Faa, aos 41 minutos, foi o autor do golo solitário deste jogo, que decorreu no estádio 22 de Junho, em Luanda.



O Sagrada Esperança venceu por 1-0 o Progresso do Sambizanga, no estádio dos Coqueiros, em Luanda, e mantém-se na quarta posição da tabela, agora com 22 pontos. Chico, aos 41 minutos, marcou o golo dos ‘diamantíferos’.



Em Cabinda, no estádio do Tafe, norte de Angola, o Sporting local goleou o Ferrovia do Huambo por expressivos 4-0. Yele ‘bisou’, aos 04 e aos 63 minutos, Gláucio Fan-Fan marcou aos 15 minutos e Lazy aos 44.



Com este resultado, os ‘leões’ de Cabinda abandonaram a última posição da prova, ocupando agora o 13º posto, com 10 pontos.



Também hoje, o Cuando-Cubango FC venceu a Académica do Lobito, por 2-0, com golos de Paulito, aos 61 minutos, e de Cuca, aos 90+2.



A jornada prossegue no domingo com mais três jogos, com destaque para o desafio entre o Santa Rita de Cássia e o 1º de Agosto, tetracampeão angolano em título, orientado pelo português Paulo Duarte.



Das Faa, do Interclube, com o golo apontado hoje, é agora o melhor marcador do ‘Girabola’, com sete golos, seguido Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com seis, e de Picas, também do Petro, com cinco.



Jogos da 14ª jornada:



- Sábado, 06 mar:



Académica do Lobito - Cuando-Cubango FC, 0-2.



Sporting de Cabinda - Ferrovia do Huambo, 4-0.



Interclube - Baixa de Cassange, 1-0.



Progresso do Sambizanga - Sagrada Esperança, 0-1.



- Domingo, 07 mar:



Santa Rita de Cássia - 1º de Agosto



Williet de Benguela - Recreativo do Libolo



Recreativo da Caála - Bravos do Maquis



- Terça-feira, 09 mar:



Petro de Luanda - Desportivo da Huíla



Classificação:



1.Petro de Luanda, 25 pontos.



2.Interclube, 25 pontos.



3.Bravos do Maquis, 23.



4.Sagrada Esperança, 22.



5.Recreativo da Caála, 19.



6.Ferrovia do Huambo, 19.



7.Académica do Lobito, 17.



8.Cuando-Cubango FC, 14.



9.Baixa de Cassange, 13



10.Progresso do Sambizanga, 13.



11.1º de Agosto, 12.



12.Recreativo do Libolo, 11.



13.Sporting de Cabinda, 10.



14.Desportivo da Huíla, 10.



15.Williet de Benguela, 10.



16.Santa Rita de Cássia, 9.