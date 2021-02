Interclube, de Ivo Campos, vence `huilanos` e sobe para a segunda posição do Girabola

Das Faa ‘bisou’, aos 10 e 14 minutos, ambos os golos de grande penalidade, e Wilfred fechou o marcador aos 75 minutos, neste desafio de abertura da jornada que decorreu no estádio 22 de Junho, em Luanda.



Ivo Campos, técnico do Interclube, disse no final do jogo que sua equipa "foi sempre muito equilibrada e mereceu a vitória", enquanto do treinador dos "huilanos", André Macanga, felicitou o adversário referindo que a sua estratégia "não surtiu efeito".



Também hoje, no estádio dos Coqueiros, centro da capital angolana, o Progresso do Sambizanga venceu o Sporting de Cabinda por 3-0 e subiu quatro lugares na tabela classificativa, com oito pontos.



Filhão duas vezes, aos 35 e 73 minutos, e Chiló, aos 65 minutos, foram os marcadores dos "sambilas".



Já em Malanje, no estádio 1.º de Maio, a Baixa de Cassange empatou 3-3 com o Bravos do Maquis. Pelos ‘malanjinos’ marcaram Robson, Magrinho e Maludi e pelos ‘maquizardes’ Lara, Benarfa e Dabanda.



A jornada prossegue domingo com mais três jogos, com destaque para o dérbi da província angolana do Huambo, entre o Recreativo da Caála e o Ferrovia.



Picas, do Petro de Luanda, e Das Faa, do Interclube, são os melhores marcadores do campeonato, ambos cinco golos, seguidos por Valente, do Ferrovia do Huambo, e Adó Pena, da Académica do Lobito, com quatro golos cada.



Jogos da 10ª jornada:



- Sábado, 13 fev:



Baixa de Cassange - Bravos do Maquis, 3-3.



Interclube - Desportivo da Huíla, 3-0.



Progresso do Sambizanga - Sporting de Cabinda, 3-0



- Domingo, 14 fev:



Santa Rita de Cássia - Sagrada Esperança



Williet de Benguela - Cuando-Cubango FC



Recreativo da Caála - Ferrovia do Huambo



Recreativo do Libolo – 1.º de Agosto (adiado)



Petro de Luanda - Académica do Lobito (adiado).



Classificação:



1. Petro de Luanda, 19 pontos.



2. Interclube, 16 pontos.



3. Ferrovia do Huambo, 15.



4. Académica do Lobito, 14.



5. Recreativo da Caála, 13.



6. Bravos do Maquis, 11.



7. Sagrada Esperança, 10.



8. Santa Rita de Cássia, 10



9. Cuando-Cubango FC, 08.



10. Williet de Benguela, 08.



11. Progresso do Sambizanga, 08.



12. Recreativo do Libolo, 07



13. Baixa de Cassange, 07.



14. 1.º de Agosto, 06.



15. Desportivo da Huíla, 05.



16. Sporting de Cabinda, 04.