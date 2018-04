Interclube de Luanda reforça liderança no Girabola com goleada ao último

Lusa Comentários 22 Abr, 2018, 18:31 | Futebol Internacional

No topo da tabela, os 'polícias' de Luanda, treinados pelo português Paulo Torres, não tiveram dificuldades em golear no sábado por 5-0, em casa, o JGM do Huambo, que é cada vez mais último classificado no Girabola de 2018.



Além da vitória nesta 11.ª jornada, a equipa do Interclube viu outro concorrente ao título deste ano, o Petro de Luanda, perder no sábado, no Huambo, na visita ao terreno do Recreativo da Caála, por 1-0, enquanto na abertura da ronda, na sexta-feira, o Recreativo do Libolo, outro candidato, não foi além de um empate sem golos na viagem ao Lubango, casa do Desportivo da Huíla.



Ainda no sábado, o Académico do Lobito, segundo classificado, também não fez melhor e empatou em Luanda, sem golos, na visita ao Progresso do Sambizanga.



Quem também aproveitou foi o Kabuscorp do Palanca, do treinador português Sérgio Traguil, que hoje venceu por 1-0 na visita ao Cuando Cubango FC e igualou o Académico do Lobito no segundo lugar, com um jogo a menos.



Também hoje, o bicampeão em título, o 1.º de Agosto, sofreu para derrotar por 3-1 o Domant FC, no Bengo, com o terceiro golo marcado já em cima dos descontos finais. Ainda assim, os 'militares' seguem a 10 pontos do líder, com três partidas em atraso.







Resultados da 11.ª jornada:



- Sexta-feira, 20 abr:



Desportivo da Huíla - Recreativo do Libolo, 0-0.



- Sábado, 21 abr:



Recreativo da Caála - Petro de Luanda, 1-0.



Sagrada Esperança - Sporting de Cabinda, 1-1.



Interclube - JGM do Huambo, 5-0.



Progresso do Sambizanga - Académico do Lobito, 0-0.



- Domingo, 22 abr:



Domant FC do Bengo - 1.º de Agosto, 1-3.



Cuando Cubango FC - Kabuscorp do Palanca, 0-1.



1.º de Maio - Bravos do Maquis, 1-0.







Classificação:



1. Interclube, 25 pontos.



2. Académica do Lobito, 18.



3. Kabuscorp do Palanca, 18 (menos um jogo).



4. Desportivo da Huíla, 17.



5. 1.º de Agosto, 15 (menos três jogos).



6. Sagrada Esperança, 15.



7. Petro de Luanda, 14 (menos dois jogos).



8. Progresso do Sambizanga, 14.



9. Recreativo do Libolo, 14.



10. Recreativo da Caála, 14.



11. Bravos do Maquis, 12.



12. Domant do Bengo, 12.



13. 1.º de Maio, 12 (menos um jogo).



14. Sporting de Cabinda 11 (menos dois jogos).



15. Cuando Cubango FC, 11.



16. JGM do Huambo, 3 (menos um jogo).