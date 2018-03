Interclube de Luanda vence e consolida liderança do `Girabola` angolano

Lusa Comentários 11 Mar, 2018, 18:40 | Futebol Internacional

Ao fim de cinco jornadas, a equipa dos 'polícias' da capital segue na liderança isolada do 'Girabola' angolano, invicta, e beneficiou do surpreendente empate caseiro do Petro de Luanda, sem golos, frente à Académica do Lobito.



Os 'petrolíferos', candidatos ao título depois do segundo lugar, atrás do 1.º de Agosto, nas épocas de 2016 e 2017, somam agora oito pontos, a cinco do líder, ainda com um jogo por disputar.



Valeu também ao Interclube, para consolidar a liderança, a derrota, esta tarde, do Kabuscorp do Palanca, segundo classificado, na visita, em Luanda, ao bicampeão em título 1.º de Agosto. A equipa treinada pelo português Sérgio Traguil lutou até final pelo resultado, mas acabou por sair derrotada, por 3-1, do confronto com os 'militares' de Luanda, que assim conseguiram a primeira vitória no campeonato angolano deste ano, mas ainda com duas partidas por disputar.



A quinta jornada abriu na sexta-feira, com o empate sem golos no Lubango, sul de Angola, na receção do Desportivo da Huíla ao 1.º de Maio de Benguela.



Nos jogos de sábado destaque ainda para a goleada, por 5-1, infligida pelo Sagrada Esperança aos estreantes no Girabola do Cuando Cubango FC, e à sofrida vitória por 1-0, em casa, na vila do Calulo, do Recreativo do Libolo frente ao Sporting de Cabinda, também promovido esta época ao principal campeonato angolano de futebol.



Já o Domant FC do Bengo, o terceiro dos primodivisionários, continua a surpreender, tendo batido, sábado, em casa, o Bravos do Maquis, do Moxico, por 2-1.



No dérbi do Huambo, disputado hoje à tarde, o Recreativo da Caála superiorizou-se aos vizinhos do JGM do Huambo, vencendo por 2-1.







Resultados da 5.ª jornada do Girabola2018



- Sexta, 09 mar:



Desportivo da Huíla - 1.º de Maio, 0-0.



- Sábado, 10 mar:



Interclube - Progresso do Sambizanga, 2-0.



Recreativo do Libolo - Sporting de Cabinda, 1-0.



Sagrada Esperança - Cuando Cubango FC, 5-1.



Petro de Luanda - Académico do Lobito, 0-0.



Domant FC do Bengo - Bravos do Maquis, 2-1.



- Domingo, 11 mar:



Recreativo da Caála - JGM do Huambo, 2-1.



1.º de Agosto - Kabuscorp do Palanca, 3-1.







Classificação:



1. Interclube, 13 pontos.



2. Kabuscorp do Palanca, 9.



3. Recreativo do Libolo, 9.



4. Petro de Luanda, 8 (menos um jogo).



5. Sporting de Cabinda 7.



6. Académica do Lobito, 7.



7. Sagrada Esperança 7.



8. Domant do Bengo, 7.



9. Recreativo da Caála, 7.



10. Desportivo da Huíla, 6.



11. Progresso do Sambizanga, 5 (menos um jogo).



12. 1.º de Maio, 5 (menos um jogo).



13. 1.º de Agosto, 4 (menos dois jogos).



14. Bravos do Maquis, 4 (menos um jogo).



15. Cuando Cubango FC, 3.



16. JGM Huambo, 1.