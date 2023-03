Interclube, de Luís Gonçalves, vence Bravos do Maquis e segue em quarto do Girabola

Um golo de Buba, aos 20 minutos, permitiu ao Interclube passar a somar 37 pontos, os mesmos do Sagrada Esperança, terceiro classificado, que venceu o Desportivo da Lunda Sul, por 3-2.



Lau King, aos 56 minutos, Celso, aos 62, e Valter, aos 77, marcaram os golos para o Sagrada Esperança, enquanto Betinho, aos 41, e Balakay, aos 81, reduziram.



O avançado brasileiro Tiago Azulão, do Petro de Luanda, lidera a lista dos melhores marcadores, com 14 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com 11, e Julinho, do Interclube, com cinco.