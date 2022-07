Interclube e Bravos do Maquis desistem da Taça da Confederação Africana

Após desistência do Desportivo da Huila, pelas mesmas razões há uma semana, o presidente do Interclube, Alexandre Canelas, disse que o orçamento anual está estabelecido apenas para as despesas inerentes às competições internas.



Por seu lado, o vice-presidente do Bravos do Maquis, José Barranca Dembo, disse que as despesas da competição africana fazem parte do orçamento previsto para a época 2022/23.



A próxima edição do Girabola arranca no dia 27 de agosto e o objetivo é classificar a equipa entre os cinco primeiros, após o sexto lugar na última campanha.