Internacional Cláudia Neto é reforço das alemãs do Wolfsburgo

Lusa 21 Nov, 2017, 16:41 | Futebol Internacional

Neto, que se encontra a recuperar de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, tinha anunciado na última semana a sua saída do Linkopings, clube sueco em que esteve três anos e pelo qual se sagrou bicampeã.



Em declarações à agência Lusa, a médio portuguesa já tinha dito que o objetivo era o de continuar a jogar ao mais alto nível, quando questionadz se, aos 29 anos, pensava num regresso a Portugal.



"Imagino um regresso a Portugal, mas não para já, o meu desejo é continuar no estrangeiro, nas melhores ligas do mundo", disse então Cláudia Neto.



Cláudia, que chegou a ser nomeada para melhor médio da Suécia, é reforço do Wolfsburgo até 30 de junho de 2019, juntamente com Kristine Minde, avançada norueguesa, que também estava no Linkopings.



"Estou muito feliz por me tornar jogadora do Wolfsburgo. Esta mudança é um grande passo para mim, por me juntar a um dos melhores clubes do Mundo", salientou a jogadora portuguesa, citada pelo clube alemão.