Internacional italiano Moise Kean troca Juventus por Everton

Lusa Comentários 04 Ago, 2019, 13:41 / atualizado em 04 Ago, 2019, 13:42 | Futebol Internacional

“O que me convenceu a assinar pelo Everton, foi que se trata de um clube que quer crescer, como eu. É um clube ambicioso e vou trabalhar para o ajudar a concretizar os seus objetivos. Já tenho o hábito de ganhar”, disse Kean à televisão do Everton.



O montante da transferência não foi divulgado, mas, segundo a imprensa britânica, o clube de Liverpool vai pagar à Juventus 27,5 milhões de libras (cerca de 33,5 milhões de euros) pelo internacional transalpino de 19 anos.



Moise Kean estreou-se como profissional pela Juventus em novembro de 2016, com apenas 16 anos e oito meses, tornando-se o primeiro jogador nascido em 2000 a atuar na ‘Serie A’.



Na época 2017/18, foi emprestado ao Verona e, na época passada, voltou à Juventus, pela qual marcou seis golos em 13 jogos, sendo que também se estreou pela seleção principal de Itália, contando um golo, face à Finlândia, na corrida ao Euro2020, em dois jogos.



Em 23 de março de 2019, em Udine, Kean foi titular face aos finlandeses e selou o 2-0 final, aos 74 minutos, tornando-se, na estreia, o mais jovem jogador a faturar pela Itália desde 1958.



O jovem italiano vai deixar a companhia dos portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo e juntar-se a outros dois, Marco Silva e o médio André Gomes, que o Everton contratou em definitivo ao FC Barcelona, após um ano de empréstimo.