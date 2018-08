Internacional japonês Honda vai jogar no campeão australiano Melbourne Victory

Lusa Comentários 06 Ago, 2018, 11:51 | Futebol Internacional

“Assinei [pelo Melbourne Victory]. Estou ansioso por vos ver na Austrália”, escreveu nas redes sociais Honda, de 32 anos, que no Mundial2018, na Rússia, se tornou no jogador asiático com mais golos na prova (quatro) e o primeiro japonês a participar em três edições.



Honda, que renunciou à seleção japonesa no final do Mundial2018, após a derrota frente à Bélgica (3-2), cumpriu a sua primeira experiência futebolística na Europa nos holandeses do Venlo (2007/10), após o que representou os russos do CSKA Moscovo (2010/14) e os italianos do AC Milan (2014/17).



“O anúncio da chegada de Honda ao Melbourne Victory é uma bênção para a próxima temporada do campeonato”, que começa em 19 de outubro, disse o presidente da Federação Australiana de Futebol, David Gallop.



O dirigente considera que ter um jogador com a “experiência, calibre e potencial comercial” de Honda, que chega ao Melbourne Victory a custo zero, proveniente dos mexicanos do Pachuca, “vai ajudar a imagem e a reputação do campeonato australiano na Ásia e em todo o mundo".