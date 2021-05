Internacional Jéssica Silva assina por dois anos com o Kansas City

“A Jéssica é uma jogadora entusiasmante que, esperamos, dará chama à nossa ofensiva. É muito criativa e muito forte no um para um”, declarou o treinador, Huw Williams, citado em comunicado.



A extremo portuguesa de 26 anos será um dos destaques da equipa que inicia atividade em 2021, assumindo-se como a única europeia do plantel e deverá juntar-se aos trabalhos em Kansas entre o final deste mês e o início do próximo.



Jéssica Silva teve no Lyon, com quem foi campeã europeia e de França, a terceira experiência fora de Portugal, depois de também ter representado as suecas do Linkopings (2014) e as espanholas do Levante (2017/18 e 2018/19), além do União Ferreirense, Albergaria e Sporting de Braga.



As lesões afetaram a carreira da portuguesa nos dois últimos anos, em França, procurando agora relançar-se no campeonato das campeãs do mundo de seleções.



Silva tinha anunciado a saída no dia 04 de maio, destacando o facto de ter partilhado balneário “com as melhores jogadoras do mundo” num clube em que viveu “os melhores momentos desportivos” da carreira.



O arranque da fase regular do campeonato norte-americano está marcado para dia 15 de maio, contra o Racing Louisville, seguindo-se jogos com os Chicago Red Stars, em 26 de maio.