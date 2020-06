Internacional português Antunes deixa Getafe

Em comunicado, a equipa dos arredores de Madrid deseja "o melhor para o futuro" ao lateral esquerdo, 13 vezes internacional por Portugal – e autor de um golo com a camisola das quinas -, agradecendo "o profissionalismo e a colaboração na melhor temporada do clube na Liga, em 2018/19".



Na época passada, o Getafe foi quinto classificado e Antunes fez 31 jogos (um golo), antes de sofrer, em abril de 2019, uma rotura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, que o fez perder sete meses, cumprindo apenas três jogos esta temporada.



O defesa fica livre para assinar por outro clube, depois de uma carreira em que despontou no Freamunde e no Paços de Ferreira, antes de defender emblemas como Roma, Livorno e Lecce (Itália), Leixões, Panionios (Grécia), Málaga (Espanha) e Dínamo Kiev (Ucrânia).