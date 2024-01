Internacional português Nuno Mendes de volta aos treinos no PSG

Depois de ser submetido a uma cirurgia no final de setembro de 2023, com quatro meses de paragem, o português esteve hoje em “parte” do treino do plantel parisiense, que inclui também os lusos Danilo Pereira, Vitinha e Gonçalo Ramos.



O lateral esquerdo de 21 anos já há algumas semanas que treinava sozinho no centro de treinos do PSG, acompanhando este trabalho de tratamento, mas agora começa a juntar-se aos colegas em sessões de grupo.



O regresso do internacional ‘A’ por Portugal em 19 ocasiões, ainda sem jogar esta época, aumenta as opções da equipa da capital francesa, que joga no domingo com o Brest e terá um duelo com a Real Sociedad na Liga dos Campeões.