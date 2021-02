Internacional português Rúben Semedo renova com Olympiacos até 2023

“O Olympiacos FC anuncia a renovação com Rúben Semedo. O novo contrato do defesa internacional será concluído no verão de 2023. As suas aparições pelo Olympiacos abriram as portas ao campeão europeu, Portugal”, escreveu o campeão grego, no seu sítio oficial na Internet.



A cumprir a segunda temporada no emblema do Pireu, o defesa central, de 26 anos, que chegou a estar nas cogitações do Benfica no mercado de verão, é habitualmente titular no conjunto que lidera atualmente a primeira liga helénica, somando, até ao momento, 29 jogos na presente temporada.



Antes de ingressar no Olympiacos, no qual alinham os também portugueses José Sá, Tiago Silva e Bruma, o central formado no Sporting representou o Vitória de Setúbal e Rio Ave, assim como os espanhóis do Reus, Villarreal e Huesca.



A carreira do internacional luso ficou marcada pelas acusações de tentativa de homicídio, lesões corporais graves, sequestro, ameaças, posse ilícita de armas e de roubo com violência, tendo permanecido 141 dias preso.