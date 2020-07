International Board estende regra das cinco substituições à próxima época

O organismo responsável pelas alterações às leis do jogo informou que a regra que permite a realização de duas substituições suplementares vai manter-se nas competições que terminem até 31 de julho de 2021 e nas provas internacionais previstas para julho e agosto do próximo ano.



O International Board alterou em maio a regra original de tês substituições por jogo, com o objetivo de preservar a saúde dos jogadores, obrigados a disputar um número elevado de partidas num curto espaço de tempo, devido ao calendário apertado para a conclusão de alguns campeonatos que estiveram interrompidos em consequência da pandemia.