International Champions Cup anuncia quadro final de clubes da próxima edição

Lusa Comentários 22 Mar, 2019, 18:48 | Futebol Internacional

Bayern de Munique (Alemanha), Tottenham e Arsenal (Inglaterra), Juventus, Inter de Milão e Roma (Itália), Real Madrid e Atlético de Madrid (Espanha) e Chivas (México) completam o lote de 12 emblemas que vão disputar a prova no verão.



Na terça-feira, a organização da International Champions Cup (ICC) já tinha anunciado a presença do Benfica - que vai integrar a prova pela terceira vez, depois das participações em 2015 e 2018 -, dos italianos do AC Milan e dos ingleses do Manchester United.



O calendário da sétima edição da ICC será divulgado no dia 27 de março.



No último ano, a vitória na competição, que decorre com vários jogos nos Estados Unidos, Europa e Ásia, pertenceu aos ingleses do Tottenham, com duas vitórias e um empate, que resultou em derrota nas grandes penalidades.



A ICC, que se disputa desde 2013, congrega vários clubes, com a última edição a contar, entre outros, com Arsenal, Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Munique, Chelsea, Borussia Dortmund e Juventus.



Os ‘encarnados’, então comandados por Rui Vitória, empataram com o Borussia Dortmund, a quem venceram nos penáltis, Juventus, com derrota nas grandes penalidades, e perderam com o Lyon, no Algarve.



A competição, que decorreu entre 20 de julho e 11 de agosto, proporcionou jogos em vários estádios norte-americanos e europeus, e três jogos no National Stadium, em Kallang, Singapura.