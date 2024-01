Invasão de campo adia jogo da Taça do Chipre

De acordo com a federação local, adeptos dos dois emblemas entraram no relvado dos Estádio Alpha Mega e começaram a atirar tochas e material pirotécnico uns contra os outros, situação que levou o árbitro da partida a adiar o duelo.Mesmo após a intervenção da polícia de choque, a federação confirmou que não estavam reunidas as condições para a realização do encontro da segunda eliminatória da taça cipriota.Do lado do Apollon, atua o avançado português Pedro Marques, enquanto o guarda-redes Miguel Oliveira e o defesa Hugo Basto vestem as cores do AEL.