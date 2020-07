Ira dos adeptos leva Mircea Lucescu a renunciar treinar o Dínamo de Kiev

"É impossível para mim trabalhar no ambiente hostil que foi gerado em particular pelo grupo de ‘ultras’. É com pesar que decidi desistir de minha possível colaboração com o Dínamo Kiev", anunciou o técnico de 74 anos, que treinou o Shakhtar de 2004 a 2016.



A decisão, há uma semana, de contratar Lucescu provocou um sentimento negativo nos adeptos pelo facto de este ter liderado o grande rival do Dínamo de Kiev no futebol ucraniano, e com o qual conquistou 22 títulos nas várias competições, incluindo uma Liga Europa em 2009.



Em comunicado na rede social Facebook, os ‘ultras’ definiram a contratação de Lucescu como uma “cuspidela na cara de todos os adeptos do Dínamo”.



O técnico estava afastado do futebol há mais de um ano, após ter deixado o cargo de selecionador da Turquia em fevereiro de 2019.



"Eu queria voltar ao futebol ucraniano no qual fui feliz”, lamentou Lucescu.



Se a sua contratação fosse bem-sucedida, Mircea Lucescu tinha como missão recuperar o título ao Shakhtar Donetsk, liderado pelo português Luís Castro.



Durante a sua carreira de 40 anos, Lucescu treinou na Roménia, na Turquia, na Itália, na Rússia e na Ucrânia.