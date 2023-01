Iraniano Amir Azdani condenado a 26 anos de prisão

Outros três cidadãos iranianos foram igualmente acusados de participarem no mesmo crime na cidade de Isfahan, em meados de novembro do ano passado, tendo dois sido condenados à morte e o terceiro a dois anos de cadeia.



O caso judicial contra Azadani provocou fortes críticas em todo o mundo, sobretudo por parte de associações de futebolistas, tendo alguns meios de comunicação social estrangeiros noticiado que tinha sido condenado à morte, em dezembro.



De acordo com agências de notícias iranianas, em notícias difundidas esta segunda-feira, o futebolista foi condenado a 16 anos de prisão por cumplicidade no assassinato dos três milicianos (basijis), ao que se soma mais cinco anos de cadeia por participação em protesto e dois anos por pertencer, segundo o tribunal do Irão, a grupos ilegais que "perturbam a ordem pública".



Azadani foi jogador de vários clubes de futebol do Irão nas épocas entre os anos 2016 e 2019, nomeadamente no Tractor Sazi, equipa treinada pelo técnico espanhol Paco Jémez.