Irão, de Carlos Queiroz, assegura presença na fase final no Mundial2018

12 Jun, 2017

Com o triunfo caseiro, por 2-0, o Irão assegurou um dos dois primeiros lugares da 'poule' asiática de qualificação e, consequentemente, a quinta presença em campeonatos do mundo, pela primeira vez em duas edições consecutivas.



A duas jornadas do fim, o Irão soma 20 pontos em oito jogos, mais sete do que a Coreia do Sul, que visita o Qatar na terça-feira, e mais oito do que o adversário de hoje.



Queiroz, de 64 anos, tornou-se no primeiro treinador a alcançar quatro qualificações para campeonatos do mundo por seleções diferentes, depois de ter apurado a África do Sul, que não chegou a orientar no Mundial2002, de Portugal, em 2010, e do Irão, em 2014, igualando o feito de Walter Winterbottom, que colocou a Inglaterra nas fases finais de 1950, 1954, 1958 e 1962.



A fase final do Mundial2018 vai ser disputada por 32 equipas, entre 14 de junho e 15 de julho.